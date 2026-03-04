【楽天スーパーSALE】 開催期間：3月4日20時～3月11日1時59分 【Dyson V8 Slim Fluffy】 販売時間：3月5日0時～0時59分 通常価格：59,800円⇒セール価格：29,800円 【Dyson V12 Detect Slim Absolute】 販売時間：3月5日17時～17時59分 通常価格：115,500円⇒セール価格：57,750円

楽天は、開催中の「楽天スーパーSALE」において、ダイソンの掃除機「Dyson V8 Slim Fluffy」と「Dyson V12 Detect Slim Absolute」をセール価格で販売する。

販売期間は「Dyson V8 Slim Fluffy」が3月5日0時から0時59分までで、「Dyson V12 Detect Slim Absolute」が3月5日17時から17時59分まで。

「Dyson V8 Slim Fluffy」

販売時間：3月5日0時～0時59分

通常価格：59,800円⇒セール価格：29,800円

F1マシンが搭載するエンジンの約5倍の速さに相当する、毎分最大107,000回転を実現した「ダイソン デジタルモーター V8」搭載。暗くて狭い隙間や届きにくい場所の掃除に便利なLED隙間ノズルも付属する。またSlim Fluffyクリーナーヘッドは、道具を使わずに取り外せる構造で、簡単に手入れできる。

「Dyson V12 Detect Slim Absolute」

販売時間：3月5日17時～17時59分

通常価格：115,500円⇒セール価格：57,750円

高性能なHEPAフィルター搭載の直販限定モデル。パワフルで小型なDyson Hyperdymiumモーターを搭載し、高機能LEDとオートモードにより床を選ばず掃除できる。