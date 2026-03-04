【漢字クイズ】「意気投合」or「意気統合」正解はどっち？すぐにわかってほしい！

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「意気投合」or「意気統合」では、どちらが正しいでしょうか？

正解は、「意気投合（いきとうごう）」でした！

意気投合とは、「互いの心と心とが、ぴったり一致すること」という意味の四字熟語です。

ちなみに「統合」とは、「ふたつ以上のものをあわせて、ひとつにすること」を指しています。

「投合」も「統合」も互いに似た意味を持っていますが、「投合」は気持ちが合致すること、「統合」は部署やシステムが一緒になることに対して使いますよ。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』