【漢字クイズ】「意気投合」or「意気統合」正解はどっち？すぐにわかってほしい！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、オトナでも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「意気投合」or「意気統合」正しいのは？
「投」と「統」は紛らわしいですよね。
いったい「意気投合」or「意気統合」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「意気投合（いきとうごう）」でした！
意気投合とは、「互いの心と心とが、ぴったり一致すること」という意味の四字熟語です。
ちなみに「統合」とは、「ふたつ以上のものをあわせて、ひとつにすること」を指しています。
「投合」も「統合」も互いに似た意味を持っていますが、「投合」は気持ちが合致すること、「統合」は部署やシステムが一緒になることに対して使いますよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』
