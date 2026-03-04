【楽天SS】ソニーのデジタル一眼カメラ「α6700」ボディ（ILCE-6700）が約11.2万円に。1人1台限り、先着3名【2026.3】
【楽天スーパーSALE】 開催期間：3月4日20時～3月11日1時59分 【ソニー デジタル一眼カメラ「α6700」ボディ（ILCE-6700）】 販売時間：3月4日23時30分～23時59分 通常価格：224,800円⇒セール価格：112,400円 ※1人1台限り、先着3名
楽天は、開催中の「楽天スーパーSALE」において、ソニーのデジタル一眼カメラ「α6700」ボディ（ILCE-6700）を通常の半額で販売する。販売期間は3月4日23時30分から23時59分まで。
本商品は、有効約2,600万画素のAPS-C裏面照射型Exmor R（TM） CMOSセンサーに加え、フルサイズ上位モデルで採用された画像処理エンジン「BIONZ XR（ビオンズ エックスアール）」を搭載したモデル。高い階調表現や忠実な色再現性能、低ノイズ性能などを実現している。空や緑もより自然な色あいで再現。思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のプリセット「クリエイティブルック」など多彩な機能も搭載されている。