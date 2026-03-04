◆新日本プロレス「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６」（４日、後楽園ホール）観衆１１３６

新日本プロレスは４日、春の最強戦士決定トーナメント「ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６」（ＮＪＣ）の開幕戦を開催した。

セミファイナルの１回戦で「柔道金メダル」ウルフアロンウルフが「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ドン・ファレと初対決した。

デビュー戦となった１・４東京ドームでＥＶＩＬを破りＮＥＶＥＲ王座を奪取したウルフだったが、この一戦で１９３センチ、１７０キロの巨体を誇るファレにテーブル上でフォーリング・ココナッツを食らい絶体絶命のピンチに追い込まれた。

さらに２・１１大阪で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」新リーダーとなった成田蓮にわずか１２８秒で敗れ王座陥落。試合は遺恨が深まる「Ｈ．Ｏ．Ｔ」へ雪辱を期す一戦となった。

ちょうどデビュー２か月目の戦いだったが、入場の花道で大阪と同じように「Ｈ．Ｏ．Ｔ」に襲撃された。反撃するもさらなる襲撃を受け場外でグロッギーに追い込まれた。いきなりの大乱戦は、リングに入りゴングが鳴るとファレに踏みつけられ、さらなる窮地に立った。それでもウルフは、ラリアットからのブレーンバスターで１７０キロの巨体を投げ捨てるとホールは大歓声に包まれた。

一気に逆襲に出たがレフェリーと衝突しリング上は無法地帯となった。ファレのセコンドの「Ｈ．Ｏ．Ｔ」が乱入しストンピングを乱打される。テーブルをリング上に持ち込まれ、金丸に寝かせられたが逆に腕を固めて脱出。アングルスラムでファレを投げ捨て勝利が見えたが、ここで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」リーダーの成田蓮が乱入しＮＥＶＥＲのベルトで後頭部を殴打されＫＯ。最後はファレのグラネードでたたき付けられ３カウントを奪われた。反則、乱入…プロレスの洗礼をまたも浴びた柔道金メダル。試合後は、無言で控室に消えた。

今年の「ＮＪＣ」は２４選手が参加。試合はすべて時間無制限１本勝負。１回戦は、この日の後楽園、３・５後楽園、３・６大田区総合体育館、３・８兵庫・ベイコム総合体育館で開催される。

２回戦からザック・セイバーＪｒ．らシード枠の８選手が参戦。３・１０岡山・シゲトーアリーナ岡山、３・１２香川・高松市総合体育館・第１競技場、３・１３大阪・金岡公園体育館、３・１４愛知・名古屋金城ふ頭アリーナで行われる。

準々決勝は、３・１５ 山梨・アイメッセ山梨、３・１７福島・ビッグパレットふくしまで行われ、３・２０アオーレ長岡で準決勝２試合、３・２１アオーレ長岡で決勝戦が行われる。優勝者は４・４両国国技館大会でＩＷＧＰヘビー級王者・辻陽太へ挑戦する。

◆３・４後楽園全成績

▼第０試合 中原大誠デビュー戦 １０分１本勝負

〇松本達哉（７分４０秒 逆エビ固め）中原大誠●

▼第１試合 ２０分１本勝負

〇高橋裕二郎、チェーズ・オーエンズ（８分３７秒 ピンプジュース↓体固め）安田優虎●、海野翔太

▼第２試合 ２０分１本勝負

〇矢野通、ボルチン・オレッグ（９分０９秒 横入り式エビ固め）邪道●、エル・ファンタズモ

▼第３試合 ２０分１本勝負

永井大貴、〇ドリラ・モロニー、鷹木信悟、ＯＳＫＡＲ（１１分５４秒 ドリラキラー↓体固め）ゼイン・ジェイ●、ＨＥＮＡＲＥ、ジェイク・リー、カラム・ニューマン

▼第４試合 ３０分１本勝負

本間朋晃、マスター・ワト、〇タイチ（１１分１９秒 聖帝十字陵）ディック東郷●、ＤＯＵＫＩ、成田蓮

▼第５試合 ３０分１本勝負

〇ハートリー・ジャクソン、ザック・セイバーＪｒ．、藤田晃生、ロビー・イーグルス、大岩陵平（９分０３秒 デスバレーボム↓片エビ固め）外道●、辻陽太、ロビー・エックス、石森太二、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

▼第６試合 『ＮＥＷ ＪＡＰＡＮ ＣＵＰ ２０２６』１回戦 時間無制限１本勝負

〇ドン・ファレ（８分４６秒 グラネード↓片エビ固め）ウルフアロン●

▼第７試合 同 時間無制限１本勝負

〇上村優也（２２分０６秒 ダイビングボディアタック↓片エビ固め）グレート―Ｏ―カーン●