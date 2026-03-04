「極めて悪質な不法行為」旧統一教会に解散命令　宗教活動・勧誘は禁止されず　教団側「法治国家じゃない」猛反発

旧統一教会に対する解散命令請求をめぐり、東京高裁は4日、「極めて悪質な不法行為があった」として解散を命じる決定を出した。

「極めて悪質」旧統一教会に解散命令

裁判所の前で大勢の報道陣に囲まれていたのは、旧統一教会の代理人弁護士。

東京高等裁判所は4日、旧統一教会に解散を命じる決定を出した。

壇上に並んで座る、若い男女。

全員、旧統一教会の現役“二世信者”だ。

時折、笑顔も見せていたが、午前11時過ぎ、旧統一教会が解散命令が出されたとの報告を受けると笑みは消え、落胆の表情を浮かべた。

現役二世信者・小嶌希晶さん（30）：

たくさんの信者たちがこれからどうなっていくのか不安な思いでいっぱいです。

安倍元首相の銃撃事件がきっかけとなり、高額献金などの問題が注目を浴びた旧統一教会。

東京高裁は4日、「極めて悪質な不法行為」と認定し解散を命じる決定を出した。

決定を受け、旧統一教会の代理人・福本修也弁護士は「法治国家じゃないという感想につきる。特別抗告・許可抗告の申し立てをしていきたい」と不満をあらわにした。

教団側は公式サイトで、「信教の自由を守り抜くため闘い続ける」などとコメントを発表した。

元妻が多額の献金を行うなど被害を訴えてきた橋田達夫さんは、教団に対して「もういいかげんにしろと言いたい。日本人をばかにするなと。信者の献金で彼らは生きていたわけですから、一人一人の信者に返していきなさいと」と語った。

韓国の教団本部「母を必ず守る」結束を呼びかけ

一方、解散命令の決定が出る前の1月下旬、韓国・ソウル近郊の教団本部では多数の信者が集まり「皆さん、大声で叫んでください！お母さまに届け〜ヒョジュンの声！」と結束を呼びかけていた。

関係者から入手した施設内の映像によると、日本から教団の幹部や信者など400人以上が集まったという。

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前政権側に金品を渡したとして裁判中の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁を「母」と呼び勝利を誓っていた。

旧統一教会幹部：

日本の教会がどうなるのか、こうした不安は悪霊のサタンの歴史に過ぎません。母（韓総裁）と完全に一つになって解散命令問題で必ず勝利し、母を必ず守る。

教団による損害賠償などの被害額は総額204億円。

今回の決定により教団は今後、宗教法人格を失い清算手続きに入るが、宗教活動や勧誘は禁止されていない。

宗教二世で被害を訴える女性は「旧統一教会が看板を付け替えただけとならないよう社会が今後一層、厳しく監視していく必要がある」と注意を呼びかけた。

（「イット！」3月4日放送より）