ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ、つばきファクトリーが4日、東京・世田谷区の昭和女子大学人見記念講堂でバンドライブを行った。

前日（3日）に秋ツアーでの卒業を発表したばかりの秋山眞緒（23）も登場。「光のカーデン」でソロパフォーマンスを披露した。曲の途中からメンバーの輪ができる感動的な光景となり「感極まって少し涙目になってしまった」と思いを語った。

ファンに向け「今日、どんなライブになるのかと思っていた。悲しんでくれる人とかもたくさんいて心苦しかった。私は皆さんに笑っていて欲しいから、自分的にも辛かったです」と率直な胸の内を語りながらも「皆さんがいっぱい声を出してくれて、ひとつひとつの笑顔がすてきでした！ 卒業までの期間頑張りたい！」と感謝を述べた。

バンドライブは、2月22日のメジャーデビュー日に合わせ、毎春開催されている全編バンド編成のライブ。生演奏のダイナミックなグルーブ感が人気を集めている。メジャーデビューシングル「初恋サンライズ」や、9周年記念日にミュージックビデオが公開された新曲「純愛クラッシャー」など、この日はアンコールを含め全20曲を披露した。

リーダー谷本安美（26）は、大勢のファンで埋まった会場を見渡し「特別な演出のライブができて、すごく幸せだと思いました」とあいさつした。