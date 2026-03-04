北欧デザインが生む圧倒的な存在感と豪華内装

自動車を取り巻く環境は、ここ数年で大きく変わりました。街を歩いていても、エンジン音をほとんど立てずに走るクルマの姿を目にする機会が増えています。

電動化はもはや特別なものではなく、次の時代の標準として受け入れられつつあるようです。そうした流れの中で、日本市場に新たな選択肢が示されました。

2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で日本初公開となった「Zeekr 009（ジーカー009）」は、その象徴的な存在の1つといえるモデルです。

ジーカーは、中国の自動車大手メーカーである吉利汽車（ジーリー）が2021年に立ち上げたプレミアムEVブランドであり、009はそのフラッグシップMPVという位置づけです。

日本での販売は京都に本社を置くフォロフライが担い、まずは法人向けを中心に展開していく方針が示されています。

ジーリーはこれまでにボルボやロータスを傘下に収め、グローバルで電動化技術を磨いてきました。

そうした背景をもとに誕生したジーカーは、高級EVに特化したブランドとして存在感を強めています。

009は単なる新型車ではなく、同ブランドの技術力や方向性を体現するモデルといえるでしょう。

ボディサイズは全長5209mm×全幅2024mm×全高1812mm、ホイールベースは3205mmです。

国内で高い人気を誇るトヨタ「アルファード」（全長4995mm×全幅1850mm×全高1935-1945mm、ホイールベース3000mm）と比べると、全高はやや低めながら、全長と全幅はひと回り大きく、堂々とした体格が際立ちます。日本の道路事情を考えると取り回しは気になるところですが、その存在感は圧倒的です。

プラットフォームにはジーリーグループの「SEAプラットフォーム」が採用されています。

モジュラー構造により、車種ごとに最適な設計が可能となり、効率と品質の両立を図っているとされています。大型ボディでありながらCd値0.27という空力性能を実現している点も注目に値します。

外観デザインは、従来のミニバンの枠を超えた未来的な印象です。フロントには154個のLEDを組み込んだ独自のライトシグネチャーを備え、夜間でも強い存在感を放ちます。

デザインはスウェーデンの拠点が担当しており、北欧らしいミニマルで洗練された雰囲気が感じられます。

室内空間は、このモデルの大きな魅力です。3列6人または7人乗りの仕様で、家族利用に加え、VIP送迎やハイヤー用途も想定されています。

シートは最大12cmの厚みを持つナッパレザー仕立てで、ヒーターやベンチレーション、マッサージ機能を標準装備しています。

長距離移動でも快適性を重視した設計です。天井には15.6インチのスクリーンが格納され、20基のスピーカーを備えるヤマハ製サラウンドシステムが臨場感ある音響空間を生み出します。大面積のパノラマガラスルーフも備えられ、開放感のある移動体験を提供します。

走行性能も非常に高い水準にあります。前後にモーターを配置した4WDのデュアルモーター方式により、最高出力612PS、最大トルク693Nmを発揮します。0-100km／h加速は4.5秒とされ、大型ミニバンの常識を覆す加速力を持ちます。

バッテリーはCATLの第3世代CTP技術を採用したNCMバッテリー「Qilin」で、容量は140kWh、最大822kmの航続距離を実現しています。

さらに、日本の急速充電規格「CHAdeMO」に対応している点は、国内利用において安心材料といえるでしょう。

安全装備も充実しており、自動緊急ブレーキや車線維持支援、アダプティブクルーズコントロール、360度カメラ、自動駐車システムなどを備えています。大型車であっても扱いやすさに配慮された設計がうかがえます。

参考価格は税別で1300万円とされています。決して手頃な価格ではありませんが、装備や性能を踏まえると、プレミアムEVとして明確なポジションを築こうとしていることが分かります。

2026年の正式導入が予定される中、日本市場でどのような評価を受けるのかは未知数です。ただし、高級EVミニバンという新たな分野に一石を投じる存在であることは間違いありません。

ネット上でもさまざまな声が見られます。「サイズが大きすぎるけど一度は乗ってみたい」「1300万円は高いけど装備を見ると納得」「アルファードとは別の方向で高級感がありますね」「顔面の迫力がスゴイな」「内装がまるでラウンジみたい」「長距離走れるのは安心材料」「中国車もここまで来たのかと感じました」「デザインが未来的で街中で目立ちそう」といった意見が寄せられており、期待と驚きが入り混じった反応が広がっています。今後、日本でどのように受け入れられていくのか、その動向に注目したいところです。