JR西日本は警報機や遮断機のない踏切の安全対策として、歩行者らに安全確認を促す踏切ゲートの設置を進めています。今回、新たなゲートが作られ岡山県内に初めて設置されました。

【写真を見る】「新たな踏切ゲート」岡山県にお目見え 小型特殊自動車にも対応 警報機も遮断機もない踏切の安全対策

瀬戸内市邑久町の赤穂線第二一丁目踏切に導入された踏切ゲート－Lite＋（ライトプラス）。遮断機や警報機がなく列車の接近がわかりにくい「第4種踏切」にJR西日本が設置を進めている踏切ゲート－Liteの新たなタイプです。

岡山県内には第4種踏切が74か所あり、従来の踏切ゲート－Liteは歩行者や自転車に線路の前で一旦停止し安全確認を促すために、これまでに29か所に設置されています。新たなゲートの特徴は…

（柏野仁弥アナウンサー）

「今回導入された踏切ゲート－Lite＋では、小型特殊自動車に乗ったまま左右を確認して通過することができます」

トラクターやコンバインなどの小型特殊自動車が通行できるよう、バーの長さが以

前の約2倍の2メートルになりました。さらに車両でバーを押しながら通行できるため農作業などで小型特殊自動車に乗ったまま横断する人の安全対策につながると期待されています。



（地元住民）

「万が一ということもありますので安全対策を取っていただいてありがたいと思っています。どんどん（設置が）広がっていけばいいと思います」



岡山県で直近5年間で起きた第4種踏切内での事故は津山市で列車と軽トラックが衝突した1件のみですが、全国的には死亡事故も起きています。

JR西日本は、将来第4種踏切の廃止を目指していますが、地元住民との交渉に時間を要するとして当面はこうしたゲートの設置で安全を確保していきたいとしています。



（JR西日本岡山保線区 山中雅司区長）

「ひとつでも多くの自治体の方にご理解をいただいて、安全度向上のために踏切ゲート－Lite、踏切ゲート－Lite＋の設置にご協力いただければと思っております」

踏切ゲート－Lite＋は今月（３月）中に美咲町の津山線・高垣踏切にも設置される予定です。