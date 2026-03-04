【「働いてないし、ヒマでしょ？」】夫は全肯定してくれたけど、大丈夫かな？＜第7話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第7話 夫はいつも味方
【編集部コメント】
実はサトミさんの旦那さん、結婚して20年以上経った今でもサトミさんのことが大好きなのです！ 出張で家にいる時間が少ない時期もあったようですが、それでも出張先から欠かさず電話で子育ての愚痴を聞いたり、休みの日には全力で子どもの相手をしたりしていたのだとか。だから今回のことでも全面的にサトミさんの味方です。本当にいい旦那さんですね！ 旦那さんが言うように、「きっとわかってくれる」となるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
第7話 夫はいつも味方
【編集部コメント】
実はサトミさんの旦那さん、結婚して20年以上経った今でもサトミさんのことが大好きなのです！ 出張で家にいる時間が少ない時期もあったようですが、それでも出張先から欠かさず電話で子育ての愚痴を聞いたり、休みの日には全力で子どもの相手をしたりしていたのだとか。だから今回のことでも全面的にサトミさんの味方です。本当にいい旦那さんですね！ 旦那さんが言うように、「きっとわかってくれる」となるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび