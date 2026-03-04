シリーズ最高の打感！クリーブランド『RTi-FORGED』ウェッジ、4月4日デビュー
ダンロップから、新作ウェッジのアナウンス。「ショートゲームをやさしく、かつ高い精度でプレーしたいゴルファーに向けて、軟鉄鍛造ウェッジ『クリーブランドゴルフ RTi-FORGEDウェッジ』を4月4日にから発売します」と、同社広報。Dynamic Gold装着が税込28,600円となる。
【画像】その「プロ好み」の顔つきはこんな感じ
「軟鉄鍛造ならではのやわらかいフィーリングを追求し、非常にやわらかい軟鉄素材（S15C）に独自の『コンデンス鍛造技術』を用いることでシリーズ最高レベルの打感を実現しました。優れたスピン性能を発揮し、悪条件下でも安定したスピンコントロール性能を発揮するフォージドウェッジです。
ヘッド形状を直線的でシャープなシルエットに仕上げることで、構えたときにターゲットへ合わせやすく、プロや上級者が好むフェースコントロールのしやすさと安心感を両立しています。さらに、バックフェースは無駄をそぎ落としたシンプルでクリーンなデザインとし精悍な印象を演出しています」（同） その他、逆テーパーブレード設計で浮いたライなどでの「上下打点のブレ」に対応した他、リーディングエッジの面取りも強化して、刺さりづらさにも配慮したとか。また、バックフェースの肉盛りもトウ側へ移動させており、センター重心化も図られているため、左右に打点がブレた際にも狙った距離感を出しやすくなっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シリーズ最高の打感！クリーブランド『RTi-FORGED』ウェッジ、4月4日デビュー
「Z-ALLOY」第二弾は軽めのバランスも魅力！クリーブランド『CBZ』ウェッジ、12月6日デビュー
キャスコ『ドルフィンウェッジ ミッドナイトブルー』、3月13日デビュー
深芝・水滴・砂を苦にしない “いつでも強スピン”なPING『s259』ウェッジ、2月5日デビュー
タイトリスト『ボーケイ・デザイン SM11』ウェッジ、2月20日デビュー【打ってみた】
【画像】その「プロ好み」の顔つきはこんな感じ
「軟鉄鍛造ならではのやわらかいフィーリングを追求し、非常にやわらかい軟鉄素材（S15C）に独自の『コンデンス鍛造技術』を用いることでシリーズ最高レベルの打感を実現しました。優れたスピン性能を発揮し、悪条件下でも安定したスピンコントロール性能を発揮するフォージドウェッジです。
ヘッド形状を直線的でシャープなシルエットに仕上げることで、構えたときにターゲットへ合わせやすく、プロや上級者が好むフェースコントロールのしやすさと安心感を両立しています。さらに、バックフェースは無駄をそぎ落としたシンプルでクリーンなデザインとし精悍な印象を演出しています」（同） その他、逆テーパーブレード設計で浮いたライなどでの「上下打点のブレ」に対応した他、リーディングエッジの面取りも強化して、刺さりづらさにも配慮したとか。また、バックフェースの肉盛りもトウ側へ移動させており、センター重心化も図られているため、左右に打点がブレた際にも狙った距離感を出しやすくなっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シリーズ最高の打感！クリーブランド『RTi-FORGED』ウェッジ、4月4日デビュー
「Z-ALLOY」第二弾は軽めのバランスも魅力！クリーブランド『CBZ』ウェッジ、12月6日デビュー
キャスコ『ドルフィンウェッジ ミッドナイトブルー』、3月13日デビュー
深芝・水滴・砂を苦にしない “いつでも強スピン”なPING『s259』ウェッジ、2月5日デビュー
タイトリスト『ボーケイ・デザイン SM11』ウェッジ、2月20日デビュー【打ってみた】