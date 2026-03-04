11年前に逮捕状が出ていた男が、日本に向かう機内で逮捕されました。

■ニューヨークに住む医師、宗教団体の創立者

記者

「午後6時です。金山容疑者が羽田空港に到着しました。捜査員に囲まれ、ゆっくりと歩いてきています」

11年に及ぶ男の海外逃亡が、終わりました。

日本時間3日夜、アメリカ・ニューヨークの空港に姿を現した金山昌秀容疑者（63）。

警察によると、2015年に国の登録有形文化財である千葉県の香取神宮の拝殿などに、油のような液体をかけた建造物損壊の疑いで4日に逮捕されました。

金山容疑者はニューヨークに住む医師で、捜査関係者によると、キリスト教系宗教団体の創立者。

事件前、団体の集会で、ある別の国内の史跡について、こう発言をしていました。

金山容疑者

「多く人が無実の罪で殺された場所で、ここにも油を注いで清めました」

■身柄の引き渡しに上訴 交渉が長期化

千葉県警は事件後、金山容疑者の逮捕状を取っていましたが、金山容疑者は事件直後に出国し、ニューヨークへ逃亡。

その直後には…。

記者（2015年5月／ニューヨーク）

「重要文化財に液体がまかれた事件、関与の疑いがありますけど、お心当たりは？」

金山容疑者（2015年5月／ニューヨーク）

「ありません」

日本側はアメリカ側に身柄の引き渡しを求め、アメリカの裁判所はそれを認める決定を下しましたが、金山容疑者は上訴。

引き渡しの交渉が長期化する中、2月25日にニューヨークで金山容疑者を直撃すると…。

記者

「建造物損壊（の疑い）で逮捕状が出てますが、どうお考えですか？」

問いかけには答えず、足早に建物の中へ姿を消しました。

■成田山新勝寺の事件でも逮捕状

そして3月3日、ニューヨークの空港で、千葉県警に身柄が引き渡され、日本に向かう飛行機内で4日午前4時ごろ逮捕されました。

調べに対し金山容疑者は「異議ありません、間違いない」と言っているといいます。

警察は2015年、成田山新勝寺で起きた“油かけ事件”についても、同様の容疑で逮捕状を取っています。