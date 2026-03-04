スーパーには3000円台で買えるお米もあり、価格がいま安くなっています。今後どこまで安くなるのでしょうか。

【写真を見る】カレー専用！？ブレンド米を試食する令和ロマン・松井ケムリさん

最新のコメ価格は?もっと下がるのはいつ?

山形純菜キャスター:

2月16日〜22日のコメのスーパー販売平均価格は、5キロ・4118円となり、少しずつ下がっているようにも思えます。

実際に、Nスタが取材した3店舗で売られているコメの価格（3月4日時点）は以下の通りです。

▼スーパーセルシオ和田町店

千葉ふさこがね:4482円/5キロ



▼スーパーイズミ

千葉コシヒカリ:4309円/5キロ



▼マルヤス高島平店

茨城にじのきらめき:3778円/5キロ

井上貴博キャスター:

ピークに比べると若干下がっている気がしますが、年末に2026年は「（コメ価格が）暴落する」というニュースがあったのに、結局そうはなりませんでした。本当にコメの価格というのは見えづらいのだなと感じます。

令和ロマン 松井ケムリさん:

ただ、やはり在庫を抱えている人からしたら、価格が落ちてきそうだから今どんどん（在庫を）出している状態かと思います。今が一番、店によって価格に差がある時期なのかもしれません。

「ブレンド米=美味しくない」はもう古い…“いいとこ取り”の魅力

山形キャスター:

今後のコメ価格について、流通経済研究所の折笠俊輔 主任教授によると、3月から6月にかけて3000円台のコメが増える可能性が高いということです。



「新米が入ってくる前に在庫をはけたい」という思いもあるかと思います。

ただ、「コシヒカリ」などメジャーな銘柄については、価格が下がりにくい傾向にあるそうです。



一方、「にじのきらめき」など、流行している銘柄は比較的安く出回る傾向にあるということで、色々な銘柄にチャレンジしてみるのも良いかもしれません。

流通経済研究所が2025年8月に行った調査によると、「新米が出るまでの間に米を買う場合、最も購入したいもの」として▼銘柄米32.8%、▼備蓄米29.3%、▼ブレンド米26.3%となりました。



銘柄米を選んだ人の多くは、その理由として「味の良さ」をあげています。



ブレンド米を選んだ人の多くは「価格と味のバランスの良さ」をあげていて、流通経済研究所の折笠主任教授によると、“値段を重視するとブレンド米を支持”する傾向にあるそうです。

「ブレンド米」の美味しさについて、疑問が残る人もいるかと思いますが、「ブレンド米」には2つのタイプがあるといいます。

▼安定した質と値ごろ感が魅力の“家計の味方”ブレンドと、▼お米屋さんの技術が詰まった“スペシャル”ブレンドです。



「五ツ星お米マイスター」の西島豊造さんは、「日本はお米の品種が多いからこそ、ブレンド米は『いいとこ取り』が出来る」と話します。

「お弁当専用」に「カレー専用」? “専用米”のブレンド米とは

山形キャスター:

ブレンドの特徴を想像しやすくするため、ブレンド米を“専用米”として売り始める動きもあります。

▼「スズノブ」オリジナルのブレンド米「お弁当」

・1200円/1キロ

・冷めたまま食べることを前提としているため、冷めても美味しく、硬くならない

・おかずの特徴を消さない味



▼コメのセレクトショップ「米屋」のブレンド米「寿司米」

・2376円/5キロ

・寿司に適した水分が少なめの仕上がりに

・粒全体に酢が広がりムラが出にくい

この他にも、「カレー専用」「卵かけごはん専用」「チャーハン専用」など、色々な“専用米”が出ています。

令和ロマン 松井ケムリさん:

「スズノブ」オリジナルのブレンド米「お弁当」は、冷めてもモチモチ感があり、普段お弁当で食べているものより美味しいです。冷めても硬まっている感じがしないです。



カレーライス用のブレンド米は、粒感があり少し硬めに仕上がっている感じで、確かにカレーと合いそうです。



銘柄米を混ぜることでこういう味になるというのは、考えたことがありませんでした。

山形キャスター:

自分の好みを伝えると、好みに合わせてブレンドしてくれるコメ店もあるそうです。

==========

＜プロフィール＞



令和ロマン 松井ケムリさん

お笑い芸人 1993年生まれ

慶應義塾大学法学部卒業

M-1グランプリ2023・2024 史上初の連覇達成