ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の応援機運醸成を図る巨大壁画が4日、東京・渋谷の宮下公園でお披露目された。

国内外で活躍する壁画アーティスト「OVER ALLs」が手がけた作品で、キャンバスの大きさは横9メートル×縦3メートル。3日間のライブペイントを経て完成した。日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（31）や山本由伸投手（27）や、米国代表のアーロン・ジャッジ外野手（33）など6選手の試合に臨む気合に満ちた表情が印象的だ。「OVER…」代表の赤澤岳人さん（44）は「WBC2連覇の後押しになってほしい。いろんな方に見ていただいて、応援につながれば」と期待を寄せた。

画家の山本勇気さん（46）は日本ハムの本拠地・エスコンフィールドなど、これまで4度大谷を壁画に描いてきた。「ファイターズ時代は若くてシュッとしていたが、かなり体が大きくなった」と、描きながら大谷の体の変化を感じたという。壁画にはそれぞれの選手のイメージに合ったWBCのロゴカラーをあしらわれ、大谷には黄色を選んだ。「日本だけでなく、世界を代表する野球少年。人格も含めて光を放っているような印象」だと話した。

宮下公園はWBCの「東京ファンゾーン」会場の1つ。壁画を楽しめるほか、大会公式グッズストアや、大会に出場する選手とプリクラを撮影できるコーナーもある。期間は22日まで。