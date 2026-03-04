侍ジャパンの一体感を高める新たなパフォーマンスが誕生した。

その名も「お茶たてポーズ」。左手を茶わんに見立てて、右手でかき混ぜるようなジェスチャーで、３日の阪神戦で本塁打を放った鈴木が披露すると、ベンチは大いに沸いた。

考案した北山は京都出身。「日本の文化がいいと思った。お茶をたてるは、『点てる』（と書く）。点を取るみたいな感じだし、ダイヤモンドをかき回す動きに似ている」と解説する。鈴木は年下のアイデアに敬意を払い、「北山“さん”のためにもやらないといけないなって」と笑みを浮かべた。

本塁打などが出た際のパフォーマンスの検討を北山に指示したのは、日本ハムの大先輩・大谷だ。若手とコミュニケーションを図る一環だったようだが、大役を任された北山は「試合より緊張した」という。２日のオリックス戦前には左手の茶わんを右手で２度回して飲むジェスチャーを提案したものの、いま一つ浸透せず。その夜の食事会場で大谷らと相談して改良し、現在の形にたどり着いた。

前回大会ではヌートバー（米カージナルス）が、コショウをひくような「ペッパーミル・パフォーマンス」をチームに持ち込み、ファンの間でも流行した。結束を強める侍ジャパンが順調に勝ち進んでいけば、世界に「お茶点（た）てポーズ」が広まりそうだ。（井上雄太）