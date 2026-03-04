障害児に対する虐待が疑われる行為があった鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園＝２月２０日、同市笛田

鎌倉市児童発達支援センターあおぞら園（鎌倉市笛田）の職員が障害のある複数の園児に対して強く揺するなど虐待が疑われる不適切な療育をしていた問題で、市は４日の市議会教育福祉常任委員会で「被害児童に対する謝罪は現時点で行えていなかった」として、既に保護者への謝罪を終えているとした過去の議会答弁を訂正した。

問題を巡っては一部の園児が「先生にたたかれる」などと訴えて発覚。同園の指定管理者が設置した検証委員会が「肩を強くゆする」などの不適切療育があったと認めた。市は今年２月の同常任委で経緯を報告した際に、保護者への謝罪の有無をたずねる市議の質問に対して「（指定管理者の）法人から渡している検証委の調査の際など、節目節目の謝罪をさせていただいている」と答弁した。

常任委終了後に保護者からの指摘があり、この日の常任委の冒頭で市発達支援室が「市および指定管理者による当該のお子様方への直接の謝罪は現時点で行えておりません」と訂正を申し入れた。

指定管理者は昨年１０月、保護者に状況を説明する書面を配布。市は神奈川新聞社の取材に「指定管理者の文書には２行の『おわび』があったが、あくまでも報告をする文書であって謝罪の文章でなかった」と釈明した。市は今月２日から６日まで保護者と順次面会し、正式に謝罪するという。