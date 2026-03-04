破天荒に見えて実は「超ビビリ」!? 林尚弘が語る「ヒカルが石橋を叩いて渡る」理由とは【眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話】
ヒカルさんの”仕事力”がスゴイ！「『撮れ高』と『完成イメージ』の感覚が超絶鋭い」
高い危機察知能力を持つ
ヒカルさんは、動画を撮影しながらさまざまなことを考えていますが、その中でも飛び抜けているのが、時間的な撮れ高を正確に把握できることです。
たとえば、「今撮れ高は◯分ぐらいだな」と言ったタイミングが、実際に動画にしてみるとちょうどその時間であったりするのです。
その他にも、「これはすごくいいのが撮れた」「これは軌道修正したほうがいい」というものを正確に感じ取れます。つまり、頭の中に完成イメージができているのです。これは、数値化できるものではありませんが、とんでもない能力です。
実はこれは動画に限ったことではなく、ビジネスにおいても、「これはうまくいく」と思ったものは成功し、「これは微妙だ」と思ったものはうまくいかないことが多いといいます。つまり、勝てない戦はしないのです。これは、先天的な危機管理能力が高いといえるでしょう。
その要因としてヒカルさんは、自分自身が「ビビリ」だからだといいます。その性格ゆえに、何かをするときには頭の中で、いろいろな選択肢を試し、それらを何度も検証して、未来を選んでいるのです。破天荒でがむしゃらにやっているように見えて、実は石橋を叩いているのです。
撮影中も撮れ高を正確に把握できる
常に完成イメージを考えて撮影している
このようなことを考えており、それが正確に把握できている
危機察知能力が高い
未来を想定し実は慎重に石橋を叩いている
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』著：林 尚弘