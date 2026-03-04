秋田朝日放送

秋田県内でクラフトビールを醸造する６つの醸造所がサクラの花から採取した酵母を使ったビールをシリーズとして販売します。

秋田美桜酵母シリーズのクラフトビールは、県麦酒醸造技術研究会に所属する９つの醸造所のうち６つが参加し醸造しました。秋田美桜酵母は、２０００年にきみまち阪のサクラの花から見つかった酵母で、華やかな香りが特徴です。ビールのほかにも日本酒やワイン、パンにも使うことができる珍しい県産の酵母です。

このうち、男鹿市のブラッスリー・オグレスクエットは、ご当地のババヘラとコラボし、イチゴとバナナのフレーバーがする一品に仕上げました。女性も楽しめるようにとほんのりと甘く、秋田美桜酵母が優しく醸しました。

酵母由来のスッキリとした味わいと華やかな香りが楽しめるクラフトビールのシリーズは一部の商品はすでに秋田県内の小売店や酒販店で販売されています。県麦酒醸造技術研究会では「春になり、サクラの花と一緒にビールを楽しんでほしい」と話しています。