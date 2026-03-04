将来的なメジャー挑戦希望を公言しているＷＢＣ日本代表の佐藤輝明内野手（２６）が４日、東京ドームでの練習後にＭＬＢ公式サイトの直撃取材を受けた。

この日、同サイトからＮＰＢにいる注目選手として取材を受けたのは昨季セ・リーグＭＶＰの佐藤、沢村賞の伊藤大海（日本ハム）の２人。佐藤は「野球を始めたきっかけはじいちゃんが野球をしていたので。おととし亡くなりましたけど、じいちゃんが野球を好きだったので、その影響で始めました」と語り、「子どもの頃の自分が今の自分を見て何と言うと思うか」という質問には「まだもっと上に行けるんじゃないかなと言うと思います。僕は小さい頃、ずっとイチローさんを見ていた。メジャーリーグが好きだったので、そこに『早く行けよ』と言うんじゃないですかね」と話した。

伊藤は憧れの選手として日本ハムの先輩でもあるダルビッシュ有（パドレス）を挙げ、「将来メジャーでプレーする可能性もあると思うが、今言える範囲での思いは」と聞かれると、苦笑いしながらも「もちろん心の中に秘めてるものではあるので、こういう（ＷＢＣという）舞台も含めて世界にアピールできたらと思います」と語った。