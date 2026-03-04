北陸電力の志賀原子力発電所をめぐって、富山県と石川県の株主が再稼働の差し止めを求めていた裁判で判決です。富山地方裁判所はきょう、差し止めを認めず、株主側の訴えを退けました。



吉本康祐記者

「運転差し止め、認められませんでした。原告側の弁護士が不当判決、司法の責任果たさずと示しています」



訴えていたのは、富山県と石川県に住む北陸電力の株主です。北陸電力の経営陣を相手取って2019年に訴えていました。





志賀原発は、東日本大震災があった2011年から1号機、2号機とも運転を停止したままです。北陸電力は現在、2号機の再稼働をめざし、震災後の新規制基準に適合するかどうか、原子力規制委員会の審査を受けています。原告の株主は、再稼働させれば会社に回復不能な損害を生じさせるとして、運転差し止めなどを求めてきました。原告側は、重大事故が起きる可能性や、再稼働の費用について必要な調査をせずに再稼働の準備をすることは、経営陣の法的義務に違反していると主張しました。一方、北陸電力側は、再稼働は多数の株主に支持された経営方針だとしました。裁判の途中で発生した能登半島地震について、株主側は、耐震安全性に問題があることがあらわになったとしました。北陸電力側は、安全確保に問題は生じておらず、能登半島地震をふまえて国の審査に対応しているなどとして、訴えを退けるよう求めてきました。きょうの判決で富山地裁の矢口俊哉裁判長は、「原子力規制委員会の審査合格を見込んで審査の申請をし、それを踏まえて運転を判断するのであれば、注意義務違反にあたるとはいえない。この判断は能登半島地震の発生後においても変わらない」と指摘し、志賀原発の運転差し止めを認めず、株主の訴えを退けました。原告の株主は控訴する方針です。