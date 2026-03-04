最大20％オフでお得に旅行予約しよ！2026年最初の「楽天トラベル スーパーSALE」は3月20日まで。

楽天グループが運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」は、2026年3月4日20時から20日23時59分までの期間に、国内外の旅行がお得に予約できるキャンペーン「楽天トラベル スーパーSALE」を開催します。

セールプランとクーポンを組み合わせることで、最大20％オフになります。なお、「楽天モバイル」の契約者（注1）は最大24％オフと割引率が高くなります。

また、初めて「楽天トラベル」アプリから予約を行うユーザーは、国内宿泊を最大25％オフで予約することができます。

航空券やJR新幹線・特急と宿を組み合わせて予約できる「楽パック」には、最大3万円引きになるクーポンが使えます。

ほか、複数のクーポンを組み合わせることでレンタカー予約が最大60％オフになるなど、お得な企画が多数ありますよ。

セールプラン＆クーポンの活用で、お得に旅行を楽しんで。

注1: 「楽天モバイル」の契約者とは、「Rakuten最強プラン」「Rakuten最強プラン（データタイプ）」および「Rakuten最強U-NEXT」の契約者

