元バレーボール日本代表・栗原恵、1歳の息子がすでに規格外!? 「6カ月健診に行ったら看護師に…」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

3月3日（火）の同番組に、ゲストとして岡副麻希、北原里英、栗原恵が出演した。

元バレーボール選手である栗原が明かした、1歳の息子の身長と体重にスタジオでは驚きの声が…。

【映像】栗原恵の1歳の息子の写真にミキティ思わず「でかっ！」

今回は「1歳児ママ会スペシャル」と題し、1歳のママであるゲストの3人が育児トークを展開。

栗原は収録時1歳1カ月の息子の身長がすでに85センチだと明かすと、「みなさんどれくらいなんだろう？」と出演者に問いかけた。

1歳0〜5カ月の男子の平均身長は76.2センチ、平均体重は9.61キロとのこと。栗原の息子は、身長85センチ、体重13.5キロで確かに大きい。

栗原が息子を抱いている写真が公開されると、1歳児とは思えない体格に藤本と横澤は思わず「でかっ！」「大きい〜！」と驚いていた。

栗原は6カ月健診で病院に行った際、看護師に「あちらですよ」と案内されたのが1歳半健診だったとのエピソードも明かす。「うちの子6カ月なんです、と言ったら『えっ！』と驚かれた」という栗原は「『じゃあ…』と“しょうがなく”みたいな感じで」案内されたと振り返り、スタジオの笑いを誘った。

そんな息子だが、生まれたときは3220グラムとそこまで大きかったわけではなかったそう。

「ママの股下を通る遊びをやっていたら、最近ちょっと当たり出して」と栗原が語ると、再び笑いが起こり、藤本も「（身長188センチの）ママの股下もだいぶ高いのに」と驚くしかなかった。