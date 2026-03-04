ポップしなないでが、新曲「spice」を本日3月4日に先行配信リリース。あわせてMVも公開した。

同楽曲は、3月18日にリリースされるメジャー4thフルアルバム『Bye』の収録曲。昨年末に放送されたドラマ『今日もカレーですか？』（テレビ東京）の主題歌として書き下ろしされた楽曲だ。

MVは「落堕」や「愛とべいベー」など、ポップしなないでの数々のMVで監督を務める吉田ハレラマによって制作されており、メンバー出演の映像に仕上がっている。

なお、本日20時のMV公開後には、ポップしなないでオフィシャルYouTubeチャンネルにてアルバムリリース記念イベントとなるオンラインサイン会が行われている。さらに、4月18日より全国ワンマンツアー『Bye, Bye, Bye!!』を開催。現在、各プレイガイドにてチケット先行受付中だ。

・ポップしなないで 楽曲コメント

大好物のカレーのことを考えて作っていたら人生の曲になりました。でもそもそもカレーは人生で、人生はカレーなので特に問題なかったです。甘かったり辛かったりして美味しいですもんね。

