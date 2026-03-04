株式会社焦点工房は、3月4日（水）20時00分に楽天市場で始まった「スーパーSALE」に参加している。対象製品が最大20％OFFとなるほか、全商品ポイント2倍ンキャンペーンを行う。

TTArtisan、7Artisans、SHOTEN、Viltroxなど同社取り扱いブランドが対象。なお、同社は3月9日（月）から一部製品の値上げも予告している。

セール期間

2026年3月4日（水）20時00分～3月11日（水）1時59分

対象製品（例）

Viltrox AF 9mm F2.8 AIR APS-C

33,030円→29,187円（10％OFF）

※ポイント2倍：540ポイント

7Artisans 50mm F1.8 AF

38,880円→36,266円（5％OFF）

※ポイント2倍：670ポイント

Commlite CM-EF-NZ

29,700円→26,244円（10％OFF）

※ポイント2倍：486ポイント

SHOTEN LM-SE M (L)

13,500円→11,930円（10％OFF）

※ポイント2倍：220ポイント

cam-in カメラストラップ 本革LCS-073シリーズ 95cm

3,370円→2,979円（10％OFF）

※ポイント2倍：54ポイント