キャンペーン：交換レンズやマウントアダプターなど最大20％OFF 全商品ポイント2倍も 焦点工房が楽天市場「スーパーSALE」に参加
株式会社焦点工房は、3月4日（水）20時00分に楽天市場で始まった「スーパーSALE」に参加している。対象製品が最大20％OFFとなるほか、全商品ポイント2倍ンキャンペーンを行う。
TTArtisan、7Artisans、SHOTEN、Viltroxなど同社取り扱いブランドが対象。なお、同社は3月9日（月）から一部製品の値上げも予告している。
セール期間
2026年3月4日（水）20時00分～3月11日（水）1時59分
対象製品（例）
Viltrox AF 9mm F2.8 AIR APS-C
33,030円→29,187円（10％OFF）
※ポイント2倍：540ポイント
7Artisans 50mm F1.8 AF
38,880円→36,266円（5％OFF）
※ポイント2倍：670ポイント
Commlite CM-EF-NZ
29,700円→26,244円（10％OFF）
※ポイント2倍：486ポイント
SHOTEN LM-SE M (L)
13,500円→11,930円（10％OFF）
※ポイント2倍：220ポイント
cam-in カメラストラップ 本革LCS-073シリーズ 95cm
3,370円→2,979円（10％OFF）
※ポイント2倍：54ポイント