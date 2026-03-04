seiza、新曲「エウレカブルー」MV公開！舞台は楽曲・歌詞の世界観ともリンクする“学校”
“たったひとりの君”と向き合い続けるシンガーソングライター/ボカロPのseiza（読み：セイザ）が、3月4日に配信リリースしたニューシングル「エウレカブルー」のMVを公開した。
■爽やかでありつつ、抽象的でエフェクティブな世界観が融合したMV
「エウレカブルー」のMVは、seizaと初タッグとなる、北海道・札幌を拠点に活動するカメラマン/映像クリエイターのsokoniaruが監督を務めた。
楽曲/歌詞の世界観ともリンクする学校を舞台に、爽やかでありながらも抽象的でエフェクティブな世界観が融合した映像作品となっている。
「エウレカブルー」は、爽快感溢れるトラック/メロディに乗せ、誰もが一度は経験のある青春時代を舞台に、ふと気付く淡い想いを歌った楽曲。編曲にはAdo、ロクデナシなど様々なアーティストの楽曲に参加し、キタニタツヤ、緑黄色社会、菅原圭などの編曲も手掛けるNaoki Itaiを迎え、疾走感溢れるなかに、歌詞の世界観にも通じる切なさ、儚さも感じられる清々しいアレンジとなっている。
また、3月4日現在、全国53のラジオパワープレイ/推薦曲に選出され、全国各地のラジオ局でオンエアされている。
■リリース情報
2026.03.04 ON SALE
DIGITAL SINGLE「エウレカブルー」
