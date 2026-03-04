周防大島町では去年5月、上関町への使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画について住民説明会の開催などを求める請願が町議会に提出されました。



審査を進めてきた議会運営委員会は請願を「不採択とすべき」としました。



請願を提出していたのは中間貯蔵施設建設計画に反対する住民2人です。



請願では、町民が確かな情報をもとに賛否を判断するために町が主体となって推進・反対両方の専門家を招いて住民説明会を開くことなどを求めています。





請願の審査を進めてきた町議会の議会運営委員会では、議員1人が請願の採択に反対の立場で意見を述べました。（議員）「町や議会主導ではなく、国や事業者が主になって行うべきもの。事業者からの説明やスケジュールも示されていない中での説明会開催は時期尚早」その後の採決の結果、賛成0、反対6の全会一致で請願を不採択とすべきとしました。（請願を提出 川口智さん）「（中電から）説明があったすぐ後に建設がどんどん決まって物事が進むのではないかと」「不安に思っている住民は多い」「国や電力会社の意見とは反対の専門家の方もいらっしゃるので両方から話を聞くべき」請願は今月19日の3月定例会最終日で正式に不採択となる見通しです。