ラーメン魁力屋、グランドメニュー改定 定食のご飯増量を無料化、新名物メニュー『ぶたから』登場
「京都北白川ラーメン魁力屋」は、4日からグランドメニューをリニューアルした。
【画像】魁力屋の新名物になる？ 『ぶたから』
「なにも気にせず思う存分食べて元気になってもらいたい」という想いから、定食のご飯（小）を無料で並盛や大盛に変更できるようになった。また、新名物となるメニュー『ぶたから』が登場。カリっと揚がった豚肉のから揚げに、魁力屋自慢の“かえし”を使った生姜酢醤油ダレをたっぷりとかけ、食欲をかき立てる一皿に仕上げた。
ラーメンでは『京都背脂醤油“極み”全部のせラーメン』や『コク旨うまねぎラーメン』が加わった。
■魁力屋特製『ぶたから』
(小) 290円（税込319円）
(大) 470円（税込517円）
販売店舗：路面店全店舗
■『京都背脂醤油“極み”全部のせラーメン』
（並）1230円（税込1353円）〜
（大）1370円（税込1507円）〜
販売店舗：全店舗
※販売価格が異なる店舗あり
■『コク旨うまねぎラーメン』
（並）1010円（税込1111円）〜
（大）1150円（税込1265円）〜
販売店舗：路面店全店舗（北谷店除く）
※販売価格が異なる店舗あり
