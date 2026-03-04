阪神ひと筋に22年間プレーし、現役晩年には“代打の神様”と呼ばれるなど絶大な人気を誇った桧山進次郎氏（56）が2日に放送されたBS10の野球トークバラエティー「ダグアウト!!!」（月曜後9・00）に出演。期待を寄せる阪神の新戦力について語った。

桧山氏は阪神時代にチームメートだったWBC日本代表投手コーチの能見篤史氏（46）とともにゲスト出演。今回の番組MCはお笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）とフリーアナウンサーの上田まりえ（39）が務めた。

そのなかで「若手の台頭」がトークテーマになった時だった。

圧倒的な強さで昨季のセ・リーグを制した古巣・阪神だが、今季はドラフト1位ルーキーの立石正広内野手（22＝創価大）も加わり、さらに選手層が厚くなったと評判だ。

だが、桧山氏は立石だけではなく、さらなる野手の新戦力にも大きな期待をしているという。

それは2019年ドラフト1位で入団した西純矢外野手（24）。プロ入りから昨季までは投手で、通算12勝をマークしているが、右肘手術の影響もあって昨季は1軍登板がなく、シーズン終了後に打者転向を決意して今季は育成選手として迎える。

桧山氏は「今年、2026年度はちょっと難しいですけど、西純矢選手が打者転向したので。（2027年から）DH制になる、セ・リーグも。2年後、3年後ちょっと面白いかもしれないです。結構体もデカいし、ホームランバッターになると思います。面白いと思いますね」と1メートル84、99キロの堂々たる体格で、高校時代にはスラッガーとしても鳴らした24歳の可能性に大きな期待を寄せていた。