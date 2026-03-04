ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」が4日、東京・三軒茶屋の昭和女子大人見記念講堂でバンド編成でのスペシャルライブを行った。毎春、開催する一日だけの特別ライブで、2023年以降はバンド編成が定番化。今年のテーマは「IGNITION（点火）」で、初となる全編バンド編成で展開した。

ライブ冒頭、前日3日に今秋ツアーをもっての卒業を発表した秋山眞緒が「大切な場所から離れるということは簡単な決断ではなかったですが、いろんなことにチャレンジして失敗して、皆に恥じないように進み続けられるように頑張っていきたい」と率直な思いを語った。

メジャーデビューシングル「初恋サンライズ」で幕を開け、2月22日にミュージックビデオが公開された新曲「純愛クラッシャー」の初パフォーマンス含む全20曲を披露。シャッフルメンバーでのパートもあり、会場を盛り上げた。

秋山は「今日、どんなライブになるのかと思っていた。卒業発表をすると、悲しんでくれる人とかもたくさんいて心苦しかった。私は皆さんに笑っていてほしいから、自分的にも辛かったです」と率直な思いを吐露。「でも、今日のライブはいい意味でいつも通り。この瞬間を楽しめました」と笑顔を見せ、「皆さんがいっぱい声を出してくれて、一つ一つの笑顔がすてきでした！もっとグループが大きくなるように、卒業までの期間頑張りたい！」と前を向いた。

リーダーの谷本安美は、満員の会場を見渡し「ありがとうございました」と感謝の意を示し「特別な演出のライブができて、すごく幸せだと思いました」とかみしめた。