¡¡´ØÀ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÀÕÇ¤¼Ô²ñ¤Ï£´Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¡ÖÂè£±²ó´ØÀ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Âç¾Þ¡¡É½¾´¼°¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃÝ¾åË¨Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡ÖÆÃÊÌ¾ÞÉôÌç¡¡Âç¾Þ¡×¤òÍ¿¤¨¡¢É½¾´¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¾Þ¤Ï¡¢´ØÀ¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹ÀÕÇ¤¼Ô²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë£±£²¼Ò¤¬ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤«¤é¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¡×¡Ö¥é¥¸¥ªÉôÌç¡×¡ÖÆÃÊÌ¾ÞÉôÌç¡×¤Ç³Æ¼Ò£±ÅÀÁª½Ð¤·¡¢¿³ºº°÷¤¬ºÎÅÀ¡£´ØÀ¾³Æ¶É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥ÊÁíÀª£²£±£¹¿Í¤«¤éÃÝ¾å¥¢¥Ê¤Î¤Û¤«¡¢ËèÆüÊüÁ÷¤ÎÀîÃÏÍÎÊ¿¥¢¥Ê¤ò¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¡¢Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾®Ý¤ÍµÂÀÏº¥¢¥Ê¤ò¥é¥¸¥ªÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÉ½¾´¤·¤¿¡£
¡¡ÃÝ¾å¥¢¥Ê¤¬Âç¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢ºòÇ¯£¶·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖºÂ²¦¡×Æâ¤Î¡ÖÃÝ¾åË¨Æà¥¢¥Ê¤Î¤ª¾Ð¤¤³èÆ°¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¡£ËÜ¿Í¤Ï¡ÖºÂ²¦¡×¤Ç¡Ö¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¥¤¥¸¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¤âÁ´¹ñ¤Ç¡¢´ØÀ¾¤Ç¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃç´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³èÌö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¡¢·²ÇÏ½Ð¿È¤Ç¡¢½¢¿¦¤Ç´ØÀ¾¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤òÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ì¡ºÍ¤â²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬Æþ¼Ò£±£±Ç¯ÌÜ¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤ª¾Ð¤¤¡Ù¤Ç´ØÀ¾¤Î¾Þ¤ò¤â¤é¤¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¿ÍÀ¸¤ÏÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¤Î¤³¤í¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¥¬¥Á¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÄûÀµ¤·¤¿°ïÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¥±»¦¤·¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤ÈËèÆü¡Ê·²ÇÏ¤Ë¡Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢²È¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¶ìÀá£±£±Ç¯¤ò¤Ø¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¡¢¡Ö´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢¿´¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£