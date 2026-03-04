【楽天スーパーセール】コカ・コーラ PET 500ml 24本 (1ケース) が3月7日11時よりセール【2026.3】コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml PET 24本 (1ケース) は3月11日0時30分より
【楽天スーパーSALE】 開催期間：3月4日20時～3月11日1時59分 【コカ・コーラ PET 500ml 24本 (1ケース) 】 セール期間：3月7日11時～3月7日11時59分 通常価格：3,727円 セール価格：1,863円 【コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml PET 24本 (1ケース) 】 セール期間：3月11日0時30分～3月11日0時59分 通常価格：3,727円 セール価格：1,863円
楽天は、「楽天スーパーSALE」において、炭酸飲料「コカ・コーラ」をセール価格にて販売する。セール期間は商品により異なる。
セールの対象となっているのは、「コカ・コーラ PET 500ml 24本 (1ケース) 」と「コカ・コーラ ゼロシュガー 500ml PET 24本 (1ケース) 」。
なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
