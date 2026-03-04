【楽天スーパーSALE】 開催期間：3月4日20時～3月11日1時59分 【新車「ホンダ NBOXカスタム 2WD 660 Customターボ 特別仕様車 BLACK STYLE」】 セール期間：3月11日0時～3月11日0時29分 通常価格：2,197,800円 セール価格：1,098,900円

楽天は「楽天スーパーSALE」において、新車「ホンダ NBOXカスタム 2WD 660 Customターボ 特別仕様車 BLACK STYLE」を1台限り半額の1,098,900円で販売する。セール期間は3月11日0時から3月11日0時29分まで。

なお、購入時に車両価格の他に登録費用が130,000円かかる。また、過去に同店で楽天スーパーSALEの対象車両の購入歴がある人は購入できないため注意が必要だ。購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。

【仕様】

メーカー：ホンダ

車名：NBOXカスタム

グレード：660 Customターボ 特別仕様車 BLACK STYLE

駆動：2WD

ミッション：CVT

新車主要装備：-

燃費「JC08モード」km/L：24.5

乗車定員：4人乗り

【注意事項】

※こちらの商品は早い者勝ち商品です

※こちらの楽天スーパーSALE対象車は転売・商業目的での購入はお断りしております。 上記での購入があった場合、ご注文をキャンセルとさせて頂きますのでご了承ください

※不正購入と判断した場合にはご注文を取り消しさせて頂く可能性がございます。

※グレード変更は出来ませんのでご了承ください。

※こちらの新車はクーポンの利用は出来ません

※こちらの新車はポイントUP商品の対象外になります

※購入時に車両価格の他に登録費用が130,000円かかります

※納車時に陸送が必要な場合は別途陸送費用がかかります

※楽天スーパーSALE対象車はお一人様1台まで購入可能。2台以上の購入が有った場合は全てキャンセルさせて頂きますのでご了承ください

※過去に当店で楽天スーパーSALEの対象車両の購入歴のある方はご購入頂けません。ご購入された場合は全てキャンセルとさせて頂きます

※こちらの新車は、新車登録から1年以内の売却は出来ませんのでご了承ください。(所有権留保契約になります)

※モデル改良が有った場合は差額分が発生致します

※ご購入後の特典は、洗車セットのプレゼントです

※上記内容にご理解を頂いた上での、ご購入お願いいたします