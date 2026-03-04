3月で終了（泣）【ミスド】へ急げーーーッッ！！「期間限定パイ」をチェック

ちょっと小腹がすいた時に、【ミスタードーナツ】で「パイ」を選ぶ人も多いのでは。FTN編集部では、3月下旬頃までの期間限定で登場しているミスドの“お惣菜系”のパイが、見逃せない美味しさというウワサで持ちきりです。そんな、「クリーミーパイ」シリーズは、心もお腹も満たしてくれそうな魅力がつまっている様子。終売時期が迫っているので、気になる人は早めにミスドへGO！

つぶつぶコーンが入ったパイ

公式サイトで「スーパースイートコーンを使用した、つぶつぶ食感のコーンクリームフィリングをサクサクのパイ生地で包んで焼き上げました」と紹介されている、「つぶつぶコーンクリームパイ」。何層にも重なってふっくら焼き上がったパイ生地を使用し、ワンハンドで食べられそうなお手軽感も魅力的。おやつにはもちろん、朝食としても食べやすそう。パイは専用の紙袋に包まれているため、入れたまま食べれば手が汚れにくいのも嬉しいところ。

家族みんなで楽しめそう！

「つぶつぶコーンクリームパイ」は、インスタグラマー@megumiko_maniaさんによれば「つぶつぶコーンもたっぷりで、やさしい甘さ」なのだそう。ほっと心を癒してくれるような味わいが感じられて、溜まった疲れを吹き飛ばしてくれるかも。さらに、@megumiko_maniaさん曰く「小さい子も好きそうな味でした」とのことで、家族みんなで食べられそう。

きのことチキンで幸せ気分に

クリームシチュー好きなら、「きのことチキンのクリームシチューパイ」を食べてみない手はないかも。公式サイトによると、「2種類のきのことチキンの入ったクリームシチューフィリングをサクサクのパイ生地で包んで焼き上げました」とのこと。しっかりとした食べ応えで、幸せ気分に浸れそうな予感です。

2種類のきのことチキンが使われたプチ贅沢感！

@megumiko_maniaさんが「寒い日に食べたくなる、ほっとする味」と感想を投稿している、「きのことチキンのクリームシチューパイ」。クリームシチューを食べている時の、ほっこりとした満足感を手軽に楽しめる様子です。ミスドの「クリーミーパイ」シリーズは、これらの他に「ラザニア風パイ」もラインナップ。終売までに、3種類を食べ比べしてみるのも楽しそう。

