「ミスマガジン2025」でミスヤングマガジン賞を受賞した晴こころが、2日発売の「週刊ヤングマガジン」の巻末に登場した。



【写真】晴こころ史上ナンバーワンのナチュラル 清楚な雰囲気の16歳

同日更新したインスタグラムで晴は「本日(3／2)発売のヤングマガジン14号に 巻末グラビアで掲載されています 今回のテーマは『もし海の見える街で育ったら？』です!!」と告知。続けて「少し儚げな表情や、衣装をしているので、 ぜひゲットしてください！」とファンに呼びかけた。



アップした写真は両ヒジをつきながら前を見つめる姿。艶やかな黒髪が印象的なショットで、清楚な雰囲気に心を奪われる。「実はこの撮影めちゃめちゃメイクが過去1ナチュラルなんです！なので、素の私を見てくれたら嬉しいな」と説明。また、赤の水着ではB85、W65、H86のキュートなボディも披露している。



晴は2009年生まれ、愛知県出身。16歳のナチュラルショットに、フォロワーからは「透明感がすごい」「魅力的」「大人っぽくてドキッとした」といったコメントが。あっという間にファンをとりこにしていた。



（よろず～ニュース編集部）