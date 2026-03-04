ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「つばきファクトリー」が４日、東京・昭和女子大人見記念講堂でバンド編成によるスペシャルライブを開催した。

２月２２日のデビュー記念日前後に毎年開催しているスペシャルライブ。今年は“ＩＧＮＩＴＩＯＮ（＝点火）”をテーマに設定し、全編バンド編成で展開した。

「初恋サンライズ」「大好きなのに、大好きだから」など全２０曲をパフォーマンス。豫風瑠乃は（よふ・うるの）は「今、音楽が作られていると実感しました。それを皆さんと共有できているのがうれしい」と声を弾ませた。

３日に今秋での卒業を発表した秋山眞緒は「「今日、どんなライブになるのかと思っていた。卒業発表をすると、悲しんでくれる人とかもたくさんいて心苦しかった。私は皆さんに笑っていて欲しいから、自分的にも辛かったです」と率直な思いを吐露。「でも、今日のライブはいい意味

でいつも通り。この瞬間を楽しめました。皆さんがいっぱい声を出してくれて、一つ一つの笑顔が素敵でした！ もっとグループが大きくなるように、卒業までの期間頑張りたい！」と誓った。

４月１２日からは全国１０か所での春ツアーも控えている。