◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着馬までに皐月賞の優先出走権）追い切り、３月４日・美浦トレセン

確かな上昇カーブが感じ取れた。パントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）の最終追い切りは美浦・Ｗコースで３頭併せの真ん中。外のトレヴィ（４歳１勝クラス）を半馬身追走し、内のライネリーベ（４歳１勝クラス）から１馬身半先行する形。道中のテンポは良く、脚取りは実にスムーズ。最後の直線半ばで軽くゴーサインが出ると、俊敏に反応しグイッと半馬身前へ躍り出る。ラストはそのリードをキープするように軽く促されてフィニッシュし、２頭に先着した。

先週と同様に雨で道悪馬場ながらも手応えの差は歴然。ゴール前でかなり追われてラスト１ハロン１１秒７だった先週に対し、この日は１１秒２（５ハロン６８秒０）。推進力とギアの変換が明らかに、もう一段階アップしていた。先週は「入厩当初はバランスが良くない状態が続いていたけど少しずつ改善してきて、しっかりと乗り込んでいける下地はできている」と太田助手は口にしていたが、「バランスはいい方向に向かっているし、着実にベースアップできている」とさらに一歩前進したコメント。週末の１日にも坂路でしっかり時計を出しており、思惑通りの仕上げが見て取れる。

前走の東京スポーツ杯２歳Ｓで重賞初勝利を飾ったが、次戦できさらぎ賞を勝つゾロアストロにゴール寸前で頭差まで肉薄された。一瞬の切れ味よりいい脚が長く持続するタイプで、本質的には直線の長いコースが理想だろう。だが、中山では２走前に後にセントポーリア賞を制するラストスマイルを寄せつけず完勝。ここをあっさりクリアするようなら、クラシック戦線の主役以上になれる存在だ。（石行 佑介）