タレントの浅香唯が家族でディズニーを楽しむ姿を公開した。

４日までにインスタグラムで「夢の国へ ひさしぶりのディズニーランドでしたっ」と始めて、「サングラスに写りこんでしまった旦那と娘〜」とつづって、ミッキーのカチューシャを付けてサングラスをかけた浅香の姿をアップした。「かなりのご陽気ファミリーで楽しんできちゃいました！ちなみに、西やんがかぶってる帽子は本人の趣味ではございません 防寒用で用意した娘の帽子をかぶってます(彼の名誉のためのご報告)あ、私もあくまでも防寒用です」と帽子を説明した。

続けて「娘の高校卒業と、これから始まる大学生活のお祝いも兼ねて家族で過ごす貴重な時間

思い起こせば、娘が生まれて初めて地上に足をつけた場所がここディズニーランド まだつかまり立ちだったけど、危なっかしい第一歩を踏み出して歓喜した思い出の場所なんだ〜」と娘との思い出を明かし、「あれから１８年か………いつまで一緒にこんな時間を過ごせるのだろうと思うと寂しさが心に溢れる私。シンデレラ城に向かって歩く娘と私の後ろ姿に漂う哀愁…センチな気分で胸がいっぱいかと思いきや、腹ペコモードには勝てず、テリヤキチキンレッグをパクリっ

寒空の下で食べるあったかいチキンは、心も体もあたためてくれるのでした」と締めくくった。

この投稿には「マジ！マジカル」「思い出の地なんて素敵」「完璧コーデですな！」「ミッキーより目立ってしまったのでは？」「凄い魔法ですね」「グラサン、逆に目立つ」などの声が寄せられている。