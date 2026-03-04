先月「気胸」を患って舞台を降板していたモデル・俳優の大原優乃さんが、自身のSNSで活動を再開したことを報告しました。



大原さんは「このたび、無事に療養期間を終え、活動を再開いたしました」と報告し、関係者に陳謝。「舞台『熱海殺人事件 ラストメッセージ』の出演を楽しみにしてくださっていたお客様に、最後まで舞台に立つ姿をお届けできなかったこと、深くお詫び申し上げます」と、ファンに向けても陳謝の思いを伝えています。







合わせて大原さんは、「Wキャストを務めていた村山彩希さん」「舞台を繋ぎ、水野朋子という役を私の分まで背負ってくださったこと、感謝してもしきれません」「共演者の皆さまにも、大きなご負担をおかけしてしまいましたこと、心苦しく思っております」と、カンパニーの面々への思いを伝えています。





大原さんは「療養中は、身体の痛みと向き合う中で、思うようにいかない現実に戸惑う日々でもありました」と振り返り「カンパニーの一員として関われたことを、心から光栄に思っております」「この経験を胸に、今後さらに真摯に作品と向き合い、歩みを重ねてまいります」と、回復後の活動に思いを馳せています。

【担当：芸能情報ステーション】