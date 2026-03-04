『有吉の壁』2時間SP生放送決定 番組10周年の締めくくりに
日本テレビ系バラエティー『有吉の壁』では、25日の2時間スペシャルを生放送で届けることが決定した。「ウケてもスベってもそのまま放送される」編集のフィルターが掛かっていないありのままの「有吉の壁」となる。
【動画】とにかく明るい安村、有吉弘行からアドリブ振られ“高市節で番組を背負う
昨年3月、番組史上初めて実施した生放送では、ラスト4分余ってみんなで尺をつなぐというまさかの事態に見舞われた。今回はなんと番組10周年の締めくくりとして2時間にバージョンアップされて行われる。
有吉弘行から次回が2時間生放送であることを発表されると、崩れ落ち、一同そろって「無理無理！」と拒絶する壁芸人たち。前回緊張のせいなのか全体が巻きに巻き、時間が余りすぎたことを受け、有吉からは「とにかくスケールが大きい感動をお願いします！ケガ大歓迎です！」とコメントが飛び出した。
気になるロケ場所は当日発表。生放送の壁を越えて、無事に放送は成立するのか。
◆出演者
MC：有吉弘行
アシスタント：佐藤栞里
出演者：
黒沢かずこ（森三中）、友近、西田幸治（笑い飯）、堀内健（ネプチューン）、三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー、阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、ガクテンソク、きつね、さらば青春の光、ドンデコルテ、トム・ブラウン、バッテリィズ、ぱーてぃーちゃん、紅しょうが、マヂカルラブリー、もう中学生、ラランド、U字工事、ヨネダ2000、とにかく明るい安村ほか
【動画】とにかく明るい安村、有吉弘行からアドリブ振られ“高市節で番組を背負う
昨年3月、番組史上初めて実施した生放送では、ラスト4分余ってみんなで尺をつなぐというまさかの事態に見舞われた。今回はなんと番組10周年の締めくくりとして2時間にバージョンアップされて行われる。
気になるロケ場所は当日発表。生放送の壁を越えて、無事に放送は成立するのか。
◆出演者
MC：有吉弘行
アシスタント：佐藤栞里
出演者：
黒沢かずこ（森三中）、友近、西田幸治（笑い飯）、堀内健（ネプチューン）、三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー、阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、ガクテンソク、きつね、さらば青春の光、ドンデコルテ、トム・ブラウン、バッテリィズ、ぱーてぃーちゃん、紅しょうが、マヂカルラブリー、もう中学生、ラランド、U字工事、ヨネダ2000、とにかく明るい安村ほか