きょうの東京は朝の肌寒さから一転、お昼すぎには過ごしやすい気温となりました。風も強く、花粉が飛散、きょう、あすと注意が必要です。

人々が足早に行き交う、けさの東京駅。

記者

「午前9時すぎの東京駅前です。ほとんどの人が厚手のコートを着ており、マフラーをまいている人の姿も見られます」

3月になっても手放せないコート。きょう午前9時の東京の気温は7.8℃。暖かかった先週土曜日の同じ時刻に比べ、7℃以上、気温が低くなりました。

「（けさ）わりと寒かった。手がかじかむという感じです」

「寒いです、正直。手が冷たいです。ホッカイロまだ欲しいです」

そんな肌寒い天気から一転。気温がぐんぐん上がり、午後1時前には15.8℃を観測。たった数時間で、8℃も上昇しました。

記者

「朝は肌寒かったのですが、今は日差しが照りつけていて、薄着で歩く人の姿も多く見られます」

「十分、暖かいですね。春ですね」

「寒いのが続くのかなと思いきや、いきなり晴れたというのがすごく嬉しい」

気温が上がる一方で、風も強くなったきょう。千葉県北東部や茨城県南部では暴風警報が発表。銚子市では最大瞬間風速28.7メートルを観測し、台風接近時並みの風が吹き荒れました。

東京でも…

記者

「東京・お台場です。風で木々が大きく揺れています」

北風が流れ込んだ影響で風が強くなり、帽子を手で押さえながら歩く人の姿がありました。

「風が強くて、信号待ちとかしているときに飛ばされる感じがして、怖かったです」

雨上がりに気温が上昇し強風が吹くと、注意が必要なのが…花粉です。

「やばいですね。すごく目がかゆくて大変です」

「子どもは夜中、鼻が詰まって起きちゃったりとか、鼻がムズムズして、結構大変です」

あすも万全な花粉対策が必要になりそうです。