女優の高橋メアリージュン（38）がフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつての借金生活について語った。

高橋は「借金生活でお金の使い方変わったっぽい」とのイメージを振られ「〇」の札を掲げてみせた。「実家が貧乏だったんです」とさらりと明かし「父の会社が倒産したりとかで」と借金生活だったと続けた。

「早く働きたくて」「15歳でデビューしてずっと借金を（返して）。会社始めて、31歳の時に返し終えました」と打ち明けた。

1人で全部返したのかと問われ「4人きょうだいなんですけれど、きょうだいで協力し合って」と妹のモデルでタレントの高橋ユウ、弟で現在はサッカーJ1清水のDF高橋祐治らと力を合わせたとした。

MCの「ハライチ」岩井勇気が「どのくらいあったか聞いていいですか」と問うと、高橋は「たぶん5000万円以上あったんじゃないですか」と平然と話した。

芸能界入りを選んだのも「早く働くには芸能界かなと思って。オーディション受けて」と自ら選んだと語った。

MCのフリーアナウンサー・神田愛花が「ちなみに（映画）『（闇金）ウシジマくん』で、取り立ての方（の役）じゃないですか。あれは何かご自身の経験とか生きたとかあるんですか」と尋ねると、「はい、本当に闇金から電話かかってきたりしていたので」「役立ちました」とほほ笑んだ。