ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）が３月５日に東京ドームで開幕し、２０の国・地域が４組に分かれて争う１次ラウンドがスタートする。

多くのチームが米大リーグで活躍するスター選手らをそろえ、２大会連続４度目の優勝を目指す日本代表「侍ジャパン」の前に立ちはだかる。６回目を迎える今大会は、どのチームが頂点に立つのか。ライバルの注目選手を紹介する。

金慧成（キム・ヘソン）内野手…Ｃ組

８年間プレーした韓国リーグで通算２１１盗塁を誇るスピードスターだ。米ドジャース移籍１年目の昨季はけがもあり、レギュラーシーズンは７１試合出場にとどまったが、１３盗塁をマークして持ち味を発揮。ロバーツ監督が「彼の守備力は疑う余地がない」と高く評価するように、二塁守備には安定感があり、チーム事情から守った中堅でも堅実なプレーを見せた。

２月から始まった２年目のキャンプでは、打撃で存在感を示している。実戦形式の打撃練習で山本から逆方向の左中間に本塁打を放ち、オープン戦では出場した全４試合で安打を放って１３打数６安打の打率４割６分２厘。ロバーツ監督は「変化球への対応が良くなり、低めのボール球を振らなくなった。弱点がなくなってきている」とみている。

ＷＢＣ前の最終戦だった２６日のホワイトソックス戦では右翼に１号ソロを放り込み、「下半身をうまく使えるようになった感覚があり、それが結果にも表れている」と手応えを語った。ＷＢＣの目標は「まずは１次ラウンドを１位で通過して、（準々決勝が行われる）マイアミに行くこと」。走攻守で韓国を引っ張っていく。（ロサンゼルス支局 帯津智昭）