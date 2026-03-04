6年半にわたって行われてきたこの裁判は、途中で能登半島地震が発生するなどしたため、原発の安全性についての争点が多岐に渡りました。これまでの経緯をふり返ります。



2019年、富山県と石川県に住む北陸電力の株主8人が、志賀原子力発電所の運転差し止めなどを求める裁判を起こしました。原発をめぐる裁判は立地地域の住民が起こすことがほとんどですが、電力会社の株主が起こした異例の裁判でした。





株主側は、再稼働を前提とした安全対策には膨大な費用が生じ、それを負担することは経営上著しく不合理だとして、北陸電力の経営陣に対し、志賀原発を再稼働しないよう求めたのです。原告団の弁護士「仮に株主総会でそう（再稼働を）決めたとしても、その選択が会社に大きな損害を与える、回復しがたい損害を与えるということを、取締役は専門家ですから、大多数が賛成したから、それに従うのは当然だ、違法はない、というのはちょっと論理が通らない」一方、北陸電力側は、再稼働は株主総会で支持された経営の基本姿勢だとして、訴えを退けるよう求めてきました。これまでには、志賀原発の運転差し止めを認める判決が出たことがあります。原発の地元住民が起こした裁判で、2006年に金沢地裁は「活断層を過小評価しており、想定を超えた地震で、原告が被ばくする具体的可能性がある」として、2号機の運転差し止めを認めました。しかし控訴審では「北陸電力は志賀原発の安全性を立証した」として、1審判決を取り消し、最高裁も差し止めを認めませんでした。そして2011年。志賀原発が定期検査で運転を停止していた最中に東日本大震災が発生。1号機、2号機ともに現在まで稼働を停止しています。北陸電力は2号機の再稼働を目指していて、震災後の新規制基準に適合しているかどうか、原子力規制委員会による審査が進められています。2023年・原子力規制委員会 石渡明委員「志賀原子力発電所2号炉の敷地の地質、地質構造については、概ね妥当な検討がなされているものと評価する」その後、おととし1月には能登半島地震が発生。志賀原発は1号機の地下で震度5強を観測し、1号機、2号機の変圧器が破損したほか、外部電源も一部が使えなくなる被害を受けました。去年10月の最終弁論で、株主側は、国が能登半島で依然として大規模な地震が発生する可能性が高いと指摘していることなどを踏まえ、志賀原発に耐震安全性はなくリスクはぬぐえないと主張しました。一方、北陸電力は、原発の安全確保に問題は生じておらず、能登半島地震の知見も踏まえて再稼働の審査に対応していると主張し、きょうの判決を迎えました。