女性3人組ロックバンドSHISHAMOが4日、公式サイトを更新。メンバー宮崎朝子（31）の体調不良により、ファイナルツアー3月の6公演を開催見送りすることを発表した。

公式HPでは「いつもSHISHAMOを応援いただき、誠にありがとうございます。“SHISHAMOファイナルツアー2026『さよならボヤージュ！！！』”ですが、Gt．Vo宮崎朝子の体調が回復せず、今後のためにも一定期間の休養が必要であると判断したため、3月公演の開催を中止とさせていただきます」と発表した。

続けて「開催中止公演

3月7日（土）愛知Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

3月14日（土）石川本多の森北電ホール

3月20日（金・祝）茨城水戸市民会館グロービスホール

3月21日（土）宮城東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）

3月27日（金）北海道札幌文化芸術劇場hitaru

3月29日（日）青森SG GROUPホールはちのへ（八戸市公会堂）」と6公演の中止を報告した。

さらに「先に開催見合わせとさせていただいておりました奈良、広島、高松、福岡の4公演につきましても、振替開催の可能性を探っておりましたが スケジュールの調整がつかず、誠に残念ではございますが中止とさせていただきます」と発表した。

そして「公演を楽しみにしていただいた皆さまには、ご迷惑とご心配をおかけいたしますとともに、このようなご案内となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

また「なお、3月の6公演のチケットをお持ちのお客さまを対象に、予定しておりました開催日当日に、同じ会場にて、“SHISHAMOファイナルツアー2026『さよならボヤージュ！！！!!!』”の初日＝2月11日（水・祝）に行われた神奈川カルッツかわさき（川崎市スポーツ・文化総合センター）ホール公演の映像を、全編ノーカットで上映させていただきます」と発表し、「当該公演のチケットをお持ちの方は入場無料でご参加いただけます。（入場時にチケットの券面を確認いたしますので、必ずご持参ください） 開場・開演時刻は、本来予定しておりました公演と同時刻です。この上映会にご参加いただいたことによってチケット払い戻しに対する権利が失われることはございませんので、ご安心ください」と伝えた。

そして「重ねてになりますが、お客さまならびに関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしてしまいますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。

また宮崎もコメントを寄せた。

宮崎は「みなさん、ご心配ご迷惑をおかけして申し訳ありません。最後のツアーがこんな風になってしまって本当に申し訳ないし悲しいし悔しい思いでいっぱいです」と謝罪。「また元気な姿でみんなの前に立てるよう、今は少しだけ休ませていただけたらと思います」思いをつづった。

そして「ライブをやるはずだった場所では、ツアー初日のカルッツかわさきでの映像を流す上映会を開催しています。ライブと同じスタッフ、同じ音響・照明で、できる限り“ライブに近い空間”を届けようと、チームみんなが頑張ってくれています。もし良かったらみなさん足を運んで、またSHISHAMOを待っていてくれると嬉しいです！」と呼びかけた。