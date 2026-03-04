2児の母・菊地亜美、家族のための料理に愛用中の“出汁パック”「すごく美味しい」

5歳長女と0歳次女という2人の女の子のママである菊地亜美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【生後11ヶ月】あれこれ雑談しながら離乳食作り＆愛用品も紹介』という動画を投稿。離乳食作りの様子を公開する中で、愛用中の商品を紹介してくれました。

野菜煮込み料理を作る時に、菊池さんが披露した商品がこちら。

■赤ちゃんのための和風だし

茅乃舎 / 赤ちゃんのための和風だし(5袋入) 税込594円（公式サイトへ）

原材料は、国産のかつお節、昆布、椎茸、焼きあごのみ。

素材のうまみ100％の出汁で、月齢7か月頃からの食事に使えます。

使い方はだしパックを煮出すだけ。調理の負担をグッと減らしてくれます。

■家族のための料理に使いたい“優しい味”

菊地さんは、「ほんのり味がついて」「つきすぎなくて優しいお出汁だからすごく美味しい」と優しい味わいがお気に入りのよう。

さらに、「茅乃舎のさ、出汁自体がめちゃくちゃ美味しいから、大人もめちゃくちゃ使ってる」と、ブランドへの信頼を明かしていました。

■動画もチェック

2児の母である菊地さんのYouTubeチャンネルには、育児に役立つ情報が満載。ぜひチェックしてみてくださいね♪