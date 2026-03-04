堀未央奈「すごくハリ感が出る」夜もメイク前も愛用！軽い使い心地の愛用美容液

堀未央奈さんが自身のYouTubeチャンネルに『NO案件 ツヤ肌目指す29歳のリアルに愛用してる1軍スキンケア』の動画を投稿。さまざまなスキンケアアイテムを紹介し、使用感などを教えてくれる場面も。

■美容液

動画内で紹介されたのはこちら！

F ORGANICS/ディープモイスチャー ヒアルハイドロセラム 税込6,930円（公式サイトより）

“水系セラム”と呼ばれるみずみずしさで、軽い使い心地とハリツヤ、保湿感を叶えてくれる美容液！堀さんはいくつかある愛用美容液のひとつとしてこちらを紹介。

その使用感についても「すごくハリ感が出る」「夜もそうですし、朝のメイク前とかにも使って、肌にハリ感を出したりします」と肌質感に変化を感じたと言い、朝晩どちらのスキンケアでも愛用しているそう。

またテクスチャーについても「透明寄りの少し濁った、でも伸びが良くてね、全然重くないんです」「化粧水に近い感じ」と軽い使い心地だと語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他にもさまざまな愛用品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。