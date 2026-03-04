SwitchBot、Amazonなどで「新生活セール」 スマートロックや掃除ロボなどが割引、最大6万7420円オフ
SWITCHBOTは、Amazon公式ストア、SwitchBot公式サイト、楽天市場の公式ストアで「新生活セール」を開催している。スマートホーム関連製品を特別価格で販売する。
セール期間は、Amazon公式ストアが3月3日～9日、SwitchBot公式サイトが3月3日～13日、楽天市場公式ストアが3月4日20時～3月11日1時59分。
対象製品の一例として、スマートロックでは「ロックUltra 顔認証パッドProセット」が通常3万7980円が3万2283円に割引される。テレビドアホンは通常1万8980円が1万5980円に、見守りカメラPlus 3MPは通常3980円が2980円となる。
ロックUltra 顔認証パッドProセット 3万2283円
テレビドアホン 1万5980円
見守りカメラPlus 3MP 2980円
掃除関連では「ロボット掃除機K11+」が通常5万9800円が3万9800円、「お掃除ロボットS20」が通常9万1800円が5万2980円。このほか、「空気清浄機Table」が通常2万9800円が1万8980円、気化式加湿器が通常1万9800円が1万4850円、CO2センサーは通常7980円が6380円となる。
ロボット掃除機K11+ ホワイト／ブラック 3万9800円
お掃除ロボットS20 5万2980円
空気清浄機Table 2万4600円
気化式加湿器 1万4850円
CO2センサー（温湿度計） 6380円