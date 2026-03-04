インターネットイニシアティブ（IIJ）は1日、MVNOサービス「IIJmio」で「のりかえ価格」対象機種に「AQUOS R10」を追加し、「AQUOS sense9」の特価金額を変更した。

AQUOS R10

料金プラン「ギガプラン」に他社から乗り換え（MNP）で対象端末と同時に申し込むと、端末をのりかえ価格で購入できる。一部機種の特価については、3月31日まで開催中の「スマホ大特価セール」として期間限定で提供となる。

AQUOS R10が3月1日から新たに「のりかえ価格」の対象となった。12GB＋256GBモデルは7万9800円（分割時は3326円×24階）、12GB＋512GBモデルは8万9800円(同3743円×24階)で購入できる。

また、「AQUOS sense9」はのりかえ価格が4万4800円→2万7800円（分割時は1160円×24回）に変更された。

なお、「OPPO A5x」や「POCO F6 Pro」、「OPPO Find X8」などの一部機種はのりかえ価格の対象外となった。

キャンペーン対象端末は1契約者（mioID）あたり1台まで。エントリーコードを利用した場合は対象外となる。