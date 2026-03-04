【近畿の天気】５日（木）は広く春の日ざしの温もり戻る　今週いちばんの洗濯日和　ただ花粉は「極めて多い」見込み

３月５日（木）の近畿地方は、今週いちばんの洗濯日和。北部も含めて広く晴れ間が広がるでしょう。



冬型の気圧配置は徐々に解消し、近畿地方は北から高気圧に覆われる見込みです。午前中は北部や京都方面で雲が多く、朝まで通り雨の可能性がありますが、次第に晴れてきそうです。大阪などは一日を通して晴れる所も多いでしょう。



朝の最低気温は前日より低く、５℃前後とこの時期らしい空気の冷たさの所が多くなりそうです。ただ、日中の最高気温は前日より少し高く、北部で１０℃くらい、中部や南部は１３℃前後の所が多い予想です。「しっかり暖かい」とまではいかないものの、春の日ざしの温もりを感じられるでしょう。



その分、あちらこちらでスギ花粉の飛ぶ量は「極めて多い」見通しです。花粉のつきにくいツルツルした素材のアウターを選ぶなど、室内に花粉を持ち込まないような対策をとったほうがよさそうです。



６日（金）は早くも天気が下り坂で、夜から雨の降る所が多いでしょう。７日（土）の午前中にかけて、広く天気の崩れがある見込みです。この先、気温は平年並みの日が多くなりそうです。