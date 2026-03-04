Í§¿Í¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤ÇÉÔÎÑ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£°ìÀþ¤Ï±Û¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡Ä¡©¡¿¿´¤ÎÉÔÎÑ¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©§
¡Ø¿´¤ÎÉÔÎÑ¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¤È¤²¤È¤²¡£/KADOKAWA¡ËÂè7²ó¡ÚÁ´12²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿´¤ÎÉÔÎÑ¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
·ëº§20Ç¯ÌÜ¡¢43ºÐ¤ÎÀì¶È¼çÉØ¡¦¸ÕÅí¡Ê¤¯¤ë¤ß¡Ë¤Ï¡¢Â©»Ò¤ÎÉÔÅÐ¹»¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Í£°ì¤Î¼«¿®¤À¤Ã¤¿¡ÖÊì¿Æ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£É×¤Ë¤Ï¸«²¼¤µ¤ì¡¢Ì¼¤Ë¤Þ¤Ç·ù¤ï¤ì¡¢Ã¯¤â¸ÕÅí¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¸ø±à¤ÇÊªÀÅ¤«¤ÊÃËÀ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤ä¤¬¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤ÏÄê´üÅª¤Ë²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤--¡£µá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì»þ¤Î²÷³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¿´¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¡£º£¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ëÊì¤¿¤Á¤ÎÈë¤á¤¿³ëÆ£¤òÉÁ¤¤¤¿¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¿´¤ÎÉÔÎÑ¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Âè7ÏÃ¡¡¤ä¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡¢¤±¤É¸À¤¨¤Ê¤¤
