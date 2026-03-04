»³ËÜÀèÈ¯¤Ø¡ÖÁ´ÎÏÅêµå¤Ç¤¤ë¡×¡¡WBC½é¿Ø¤ÎÂæÏÑÀï¡ÖÀª¤¤¤è¤¯¡×
¡¡2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤Î½é¿Ø¤Ï6Æü¤ÎÂæÏÑÀï¤À¡£ÀèÈ¯Í½Äê¤Î»³ËÜ¤Ï¸ø¼°²ñ¸«¤Ç¡Ö¤¤¤¤Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎWBC¤ËÀª¤¤¤è¤¯¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÂçÌò¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä±óÅê¤ÎÂ¾¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡ÖÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£Á´ÎÏÅêµå¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£3Ç¯Á°¤Þ¤Ç¥×¥íÌîµå¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ã·î¤Ï¡Ö°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎµåÂ®¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤ÎÂç¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤Ç¤âÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£